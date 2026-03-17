Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Frühes Investment
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17.03.2026 10:03:59
SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier an diesem Tag 78,90 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert, befänden sich nun 12,674 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 194,93 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers am 16.03.2026 auf 15,38 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 80,51 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) belief sich zuletzt auf 521,78 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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