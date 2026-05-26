SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 277,008 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 886,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,14 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) belief sich jüngst auf 668,89 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at