SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 80,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 125,000 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 975,00 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 80,25 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) belief sich jüngst auf 554,59 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at