SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile betrug an diesem Tag 16,46 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60,753 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 961,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,82 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,89 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) einen Börsenwert von 544,41 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at