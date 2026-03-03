SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile bei 34,49 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 289,939 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 16,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 760,80 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,39 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) belief sich jüngst auf 547,41 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at