SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien verlieren können.

Das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile bei 19,30 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investierten, hätten nun 5,181 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 80,31 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers am 09.03.2026 auf 15,50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 19,69 Prozent gesunken.

Insgesamt war Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) zuletzt 523,74 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

