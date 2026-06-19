SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.06.2021 wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Banque Cantonale de Geneve-Aktie bei 16,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Banque Cantonale de Geneve-Papier investiert hätte, hätte er nun 617,284 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale de Geneve-Papiers auf 32,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 185,19 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101,85 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale de Geneve belief sich zuletzt auf 2,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at