SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Banque Cantonale de Geneve-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert, befänden sich nun 48,780 Banque Cantonale de Geneve-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.06.2026 auf 33,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 634,15 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 63,41 Prozent angewachsen.

Banque Cantonale de Geneve erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at