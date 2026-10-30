Banque Cantonale de Geneve Aktie

Banque Cantonale de Geneve für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350

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Banque Cantonale de Geneve-Anlage unter der Lupe 30.10.2026 10:03:36

SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Banque Cantonale de Geneve-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Banque Cantonale de Geneve-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Banque Cantonale de Geneve-Anteile an diesem Tag bei 22,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,444 Banque Cantonale de Geneve-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 34,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,67 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,67 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale de Geneve bezifferte sich zuletzt auf 2,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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