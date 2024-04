SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Banque Cantonale de Geneve-Papier bei 113,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,880 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 265,85 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Papiers am 04.04.2024 auf 302,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 265,85 CHF entspricht einer Performance von +165,85 Prozent.

Banque Cantonale de Geneve war somit zuletzt am Markt 2,13 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at