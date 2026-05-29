SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Banque Cantonale de Geneve-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale de Geneve-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,45 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Banque Cantonale de Geneve-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 692,042 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (33,50 CHF), wäre die Investition nun 23 183,39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 131,83 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Banque Cantonale de Geneve einen Börsenwert von 2,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at