SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Banque Cantonale de Geneve-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 18,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Banque Cantonale de Geneve-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 555,556 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 333,33 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Papiers am 23.12.2025 auf 24,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,33 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Banque Cantonale de Geneve eine Marktkapitalisierung von 1,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at