Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Rentable Banque Cantonale de Geneve-Investition?
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20.03.2026 10:04:04
SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Banque Cantonale de Geneve-Aktie bei 19,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 51,813 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale de Geneve-Papiers auf 31,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 606,22 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,62 Prozent vermehrt.
Der Banque Cantonale de Geneve-Wert an der Börse wurde auf 2,21 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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