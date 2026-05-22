Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Lohnende Banque Cantonale de Geneve-Investition?
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22.05.2026 10:04:00
SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 22.05.2021 wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 16,15 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 61,920 Banque Cantonale de Geneve-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2 043,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 104,33 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Banque Cantonale de Geneve betrug jüngst 2,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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