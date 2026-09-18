Banque Cantonale de Geneve Aktie

Banque Cantonale de Geneve für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350

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Banque Cantonale de Geneve-Anlage 18.09.2026 10:04:01

SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 18.09.2016 wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Banque Cantonale de Geneve-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,74 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,785 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 224,60 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale de Geneve-Aktie am 17.09.2026 auf 33,10 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 124,60 Prozent angezogen.

Der Banque Cantonale de Geneve-Wert an der Börse wurde auf 2,38 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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