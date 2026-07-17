Banque Cantonale du Jura Aktie

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WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

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Profitable Banque Cantonale du Jura SA-Investition? 17.07.2026 10:03:58

SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Banque Cantonale du Jura SA gewesen.

Am 17.07.2016 wurde die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie 53,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,868 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 81,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 528,30 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +52,83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale du Jura SA belief sich zuletzt auf 240,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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