SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 52,00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 19,231 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 79,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 528,85 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,88 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Banque Cantonale du Jura SA eine Börsenbewertung in Höhe von 236,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at