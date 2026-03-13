SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Banque Cantonale du Jura SA-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert, befänden sich nun 18,182 Banque Cantonale du Jura SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.03.2026 auf 82,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 490,91 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 49,09 Prozent.

Zuletzt verbuchte Banque Cantonale du Jura SA einen Börsenwert von 245,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at