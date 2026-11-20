So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50,50 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 19,802 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 495,05 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Papiers am 19.11.2026 auf 75,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 49,50 Prozent vermehrt.

Alle Banque Cantonale du Jura SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 228,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at