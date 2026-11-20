Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Profitable Banque Cantonale du Jura SA-Anlage?
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20.11.2026 10:03:33
SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50,50 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 19,802 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 495,05 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Papiers am 19.11.2026 auf 75,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 49,50 Prozent vermehrt.
Alle Banque Cantonale du Jura SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 228,80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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