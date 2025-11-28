Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Rentabler Banque Cantonale du Jura SA-Einstieg?
|
28.11.2025 10:03:43
SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Banque Cantonale du Jura SA-Papier letztlich bei 55,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 181,818 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Banque Cantonale du Jura SA-Anteile wären am 27.11.2025 12 909,09 CHF wert, da der Schlussstand 71,00 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 12 909,09 CHF, was einer positiven Performance von 29,09 Prozent entspricht.
Am Markt war Banque Cantonale du Jura SA jüngst 203,28 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
