SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Banque Cantonale du Jura SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Banque Cantonale du Jura SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 55,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,818 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 185,45 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Papiers am 07.05.2026 auf 102,00 CHF belief. Mit einer Performance von +85,45 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Banque Cantonale du Jura SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 308,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at