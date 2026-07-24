SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Banque Cantonale du Jura SA-Anteile bei 63,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 157,480 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 519,69 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Papiers am 23.07.2026 auf 79,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,20 Prozent erhöht.

Banque Cantonale du Jura SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 236,38 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at