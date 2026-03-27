Banque Cantonale du Jura Aktie

Banque Cantonale du Jura für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Banque Cantonale du Jura SA-Anlage? 27.03.2026 10:05:09

SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale du Jura SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Banque Cantonale du Jura SA-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 59,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,681 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 88,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,90 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 47,90 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Banque Cantonale du Jura SA betrug jüngst 263,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

