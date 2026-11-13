SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale du Jura SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Banque Cantonale du Jura SA-Investment gewesen.

Die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Banque Cantonale du Jura SA-Papier an diesem Tag 64,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,563 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Banque Cantonale du Jura SA-Anteile wären am 12.11.2026 120,31 CHF wert, da der Schlussstand 77,00 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 20,31 Prozent gleich.

Banque Cantonale du Jura SA war somit zuletzt am Markt 235,34 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at