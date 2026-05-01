SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 61,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Banque Cantonale du Jura SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 163,934 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 377,05 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Papiers am 30.04.2026 auf 106,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +73,77 Prozent.

Am Markt war Banque Cantonale du Jura SA jüngst 314,48 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at