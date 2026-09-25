SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie betrug an diesem Tag 53,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 188,679 Banque Cantonale du Jura SA-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 78,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 811,32 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +48,11 Prozent.

Der Banque Cantonale du Jura SA-Wert an der Börse wurde auf 230,59 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at