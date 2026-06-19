Banque Cantonale du Jura Aktie

Banque Cantonale du Jura für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

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Banque Cantonale du Jura SA-Investition im Blick 19.06.2026 10:04:24

SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 50,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,000 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 78,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,00 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 56,00 Prozent gleich.

Der Marktwert von Banque Cantonale du Jura SA betrug jüngst 203,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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