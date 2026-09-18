Banque Cantonale du Jura Aktie

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WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

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Lukrative Banque Cantonale du Jura SA-Anlage? 18.09.2026 10:04:01

SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Banque Cantonale du Jura SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers betrug an diesem Tag 62,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 16,129 Banque Cantonale du Jura SA-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 73,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 185,48 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,55 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale du Jura SA belief sich zuletzt auf 218,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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