SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: Hätte sich eine Barry Callebaut-Investition von vor 10 Jahren rentiert?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Barry Callebaut gewesen.

Die Barry Callebaut-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Barry Callebaut-Papiers betrug an diesem Tag 1 219,63 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,199 Barry Callebaut-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 912,82 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Papiers am 02.11.2026 auf 1 209,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 0,87 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Barry Callebaut betrug jüngst 6,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at