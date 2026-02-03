Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

Frühe Anlage 03.02.2026 10:04:03

SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Barry Callebaut-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Barry Callebaut-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 966,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investierten, hätten nun 10,352 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 02.02.2026 13 902,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 343,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 39,03 Prozent gestiegen.

Am Markt war Barry Callebaut jüngst 7,42 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

