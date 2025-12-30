Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

Hochrechnung 30.12.2025 10:03:41

SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Barry Callebaut eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.12.2015 wurde das Barry Callebaut-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 083,35 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Barry Callebaut-Aktie investiert, befänden sich nun 0,923 Barry Callebaut-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 1 284,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 185,21 CHF wert. Mit einer Performance von +18,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Barry Callebaut war somit zuletzt am Markt 6,90 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

