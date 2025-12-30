Barry Callebaut Aktie
SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor 10 Jahren eingebracht
Am 30.12.2015 wurde das Barry Callebaut-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 083,35 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Barry Callebaut-Aktie investiert, befänden sich nun 0,923 Barry Callebaut-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 1 284,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 185,21 CHF wert. Mit einer Performance von +18,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Barry Callebaut war somit zuletzt am Markt 6,90 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
