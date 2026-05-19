SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Barry Callebaut-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Barry Callebaut-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 143,59 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,744 Barry Callebaut-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Barry Callebaut-Aktie auf 1 207,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 554,47 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 5,54 Prozent vermehrt.

Barry Callebaut markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at