SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Barry Callebaut-Investment gewesen.

Am 30.06.2023 wurden Barry Callebaut-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 727,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,790 Barry Callebaut-Aktien. Die gehaltenen Barry Callebaut-Anteile wären am 29.06.2026 6 589,46 CHF wert, da der Schlussstand 1 138,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 34,11 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Barry Callebaut jüngst 6,30 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at