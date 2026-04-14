Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Performance im Blick
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14.04.2026 10:03:52
SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barry Callebaut-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Barry Callebaut-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2 148,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,047 Barry Callebaut-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.04.2026 60,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 290,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Barry Callebaut bezifferte sich zuletzt auf 7,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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