Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Historisch
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 14.04.2026 10:03:52

SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barry Callebaut-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Barry Callebaut-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Barry Callebaut-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2 148,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,047 Barry Callebaut-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.04.2026 60,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 290,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Barry Callebaut bezifferte sich zuletzt auf 7,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Barry Callebaut AG (N)

mehr Nachrichten