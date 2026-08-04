Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Rentable Barry Callebaut-Anlage?
|
04.08.2026 10:03:42
SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barry Callebaut-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Barry Callebaut-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Barry Callebaut-Aktie bei 2 312,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Barry Callebaut-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,433 Barry Callebaut-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (1 106,00 CHF), wäre die Investition nun 478,37 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -52,16 Prozent.
Barry Callebaut wurde am Markt mit 6,18 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barry Callebaut AG (N)
|
10:03
|SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barry Callebaut-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
28.07.26
|SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
21.07.26
|SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barry Callebaut-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
14.07.26
|SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barry Callebaut-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
10.07.26