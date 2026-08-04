Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

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Rentable Barry Callebaut-Anlage? 04.08.2026 10:03:42

SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barry Callebaut-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Barry Callebaut-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Barry Callebaut-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Barry Callebaut-Aktie bei 2 312,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Barry Callebaut-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,433 Barry Callebaut-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (1 106,00 CHF), wäre die Investition nun 478,37 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -52,16 Prozent.

Barry Callebaut wurde am Markt mit 6,18 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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