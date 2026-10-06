SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Barry Callebaut-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die Barry Callebaut-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 243,33 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Barry Callebaut-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,804 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Barry Callebaut-Aktien wären am 05.10.2026 838,87 CHF wert, da der Schlussstand 1 043,00 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 838,87 CHF, was einer negativen Performance von 16,11 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Barry Callebaut belief sich zuletzt auf 5,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at