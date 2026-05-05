Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

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Lukrativer Barry Callebaut-Einstieg? 05.05.2026 10:03:51

SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Barry Callebaut-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 05.05.2023 wurde die Barry Callebaut-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Barry Callebaut-Papier an diesem Tag bei 1 954,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,051 Barry Callebaut-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 04.05.2026 59,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 172,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,02 Prozent verringert.

Der Marktwert von Barry Callebaut betrug jüngst 6,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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