Barry Callebaut Aktie

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WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

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Barry Callebaut-Investition im Blick 25.08.2026 10:03:37

SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Barry Callebaut-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die Barry Callebaut-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 551,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investiert hat, hat nun 0,645 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.08.2026 745,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 156,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,47 Prozent abgenommen.

Barry Callebaut war somit zuletzt am Markt 6,24 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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