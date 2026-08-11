Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Barry Callebaut-Anlage unter der Lupe
|
11.08.2026 10:04:10
SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Barry Callebaut-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Barry Callebaut-Aktie bei 1 323,33 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,557 Barry Callebaut-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 10.08.2026 8 501,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 125,00 CHF belief. Mit einer Performance von -14,99 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Barry Callebaut eine Marktkapitalisierung von 6,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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