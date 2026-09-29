SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Barry Callebaut-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Barry Callebaut-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Barry Callebaut-Aktie an diesem Tag 2 106,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,047 Barry Callebaut-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 108,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 52,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,39 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Barry Callebaut belief sich jüngst auf 6,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at