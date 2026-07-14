SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barry Callebaut-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Barry Callebaut-Aktie Investoren gebracht.

Am 14.07.2016 wurde die Barry Callebaut-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 245,31 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Barry Callebaut-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,803 Barry Callebaut-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 127,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 905,00 CHF wert. Damit wäre die Investition 9,50 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Barry Callebaut eine Marktkapitalisierung von 6,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at