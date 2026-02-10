Barry Callebaut Aktie
SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barry Callebaut von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurde das Barry Callebaut-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Barry Callebaut-Papier bei 1 900,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Barry Callebaut-Aktie investiert, befänden sich nun 0,053 Barry Callebaut-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.02.2026 auf 1 422,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,84 CHF wert. Mit einer Performance von -25,16 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Barry Callebaut belief sich zuletzt auf 7,78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
