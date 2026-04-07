Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Lohnendes Barry Callebaut-Investment?
|
07.04.2026 10:03:42
SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barry Callebaut von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Barry Callebaut-Aktie an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 950,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Barry Callebaut-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,128 Barry Callebaut-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 041,03 CHF, da sich der Wert einer Barry Callebaut-Aktie am 02.04.2026 auf 1 373,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29,59 Prozent.
Der Barry Callebaut-Wert an der Börse wurde auf 7,53 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barry Callebaut AG (N)
|
10:03
|SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barry Callebaut von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
31.03.26
|SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
31.03.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Start freundlich (finanzen.at)
|
27.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.03.26
|SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.03.26
|Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
17.03.26
|SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Barry Callebaut AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|Barry Callebaut AG (N)
|1 489,00
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.