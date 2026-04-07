Barry Callebaut Aktie

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WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

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Lohnendes Barry Callebaut-Investment? 07.04.2026 10:03:42

SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barry Callebaut von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Barry Callebaut-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Barry Callebaut-Aktie an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 950,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Barry Callebaut-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,128 Barry Callebaut-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 041,03 CHF, da sich der Wert einer Barry Callebaut-Aktie am 02.04.2026 auf 1 373,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29,59 Prozent.

Der Barry Callebaut-Wert an der Börse wurde auf 7,53 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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