SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barry Callebaut von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Barry Callebaut-Investment verlieren können.

Am 17.02.2021 wurde die Barry Callebaut-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Barry Callebaut-Papier an diesem Tag 1 990,00 CHF wert. Bei einem Barry Callebaut-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,503 Barry Callebaut-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.02.2026 auf 1 397,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 702,01 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,80 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Barry Callebaut eine Marktkapitalisierung von 7,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at