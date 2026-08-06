Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie

Basellandschaftliche Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Einstieg? 06.08.2026 10:03:55

SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier 890,00 CHF wert. Bei einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,112 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 1 105,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,16 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 124,16 CHF, was einer positiven Performance von 24,16 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) bezifferte sich zuletzt auf 625,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)

mehr Nachrichten

Analysen zu Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) 1 150,00 -0,86% Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen