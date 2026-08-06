Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Lukrativer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Einstieg?
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06.08.2026 10:03:55
SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier 890,00 CHF wert. Bei einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,112 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 1 105,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,16 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 124,16 CHF, was einer positiven Performance von 24,16 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) bezifferte sich zuletzt auf 625,32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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