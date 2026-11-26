Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Rentable Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anlage?
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26.11.2026 10:03:22
SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 868,00 CHF. Bei einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,152 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 468,89 CHF, da sich der Wert einer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie am 25.11.2026 auf 1 275,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,89 Prozent vermehrt.
Am Markt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) jüngst 715,87 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
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