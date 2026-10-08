SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers betrug an diesem Tag 918,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,109 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 126,91 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers am 07.10.2026 auf 1 165,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 26,91 Prozent gestiegen.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 659,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at