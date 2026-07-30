SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie Investoren gebracht.

Am 30.07.2025 wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 900,00 CHF. Bei einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,111 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiere wären am 29.07.2026 12 055,56 CHF wert, da der Schlussstand 1 085,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,56 Prozent vermehrt.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 617,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at