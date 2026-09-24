Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Lukratives Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment?
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24.09.2026 10:03:25
SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie bei 920,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,087 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 1 266,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 165,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 266,30 CHF, was einer positiven Performance von 26,63 Prozent entspricht.
Am Markt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) jüngst 664,93 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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