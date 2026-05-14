Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Langfristige Performance
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14.05.2026 10:03:37
SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile bei 900,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hat, hat nun 0,111 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112,22 CHF, da sich der Wert einer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie am 13.05.2026 auf 1 010,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,22 Prozent.
Zuletzt verbuchte Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) einen Börsenwert von 577,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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